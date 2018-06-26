На головній площі Запоріжжя підняли кримськотатарський прапор

Підняття прапора на площі Фестивальній є знаком солідарності з кримськотатарським населенням Запоріжжя і України, коли по всьому світу відзначається День кримськотатарського прапора.

За словами організаторів із ГО «Крим SOS», він відзначається в Запоріжжі третій рік. Вперше активісти розгорнули великий прапор перед будівлею обласної адміністрації міста і розповідали про його значення. Цього разу, як і минулого, за підтримки місцевої влади вони підняли золоту тамгу на тлі блакитного неба над головною площею міста. Планується зробити це традицією.

Також учасники акції розгорнули ще один великий прапор як символ єднання народів. В цей час звучали гасла кримськотатарською, такі як «Крим, нація, батьківщина!».

«Наш державний прапор був ухвалений 1917 року. У всіх мусульманських народів блакитний колір означає небо, а тамга – це знак роду Гиреїв, які були на чолі Кримського ханства тривалий час. Часто зустрічається її трактування як терезів і гармонії. Після повернення до Криму з депортації і до останніх подій цей день традиційно відзначався на головній площі півострова. У Запоріжжі кримських татар мало, їх більше у Мелітополі, але проводимо це свято в обласному центрі, щоб люди знали про нас і нашу культуру», - розповіла «Дню» співорганізатор, голова ГО «Ана Юрт» Ніяра Мамутова.

Подібні акції пройшли і в інших великих містах країни.

Євген ТЕРЕЩЕНКО, Запоріжжя