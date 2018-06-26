Названо лауреатів Міжнародної премії імені Івана Франка

Премію було засновано у 2015 році Міжнародним фондом Івана Франка (ініціатором створення якого є онук відомого українського письменника – Роланд Франко). Її метою є підтримка досліджень про діяльність Івана Франка й спонукання вчених з різних країн світу до роботи у галузі соціально-гуманітарних наук та україністики, зокрема утвердження й аналізу культурної спадщини України у світовому контексті.

Відповідно визначено дві номінації. Цьогоріч «За вагомі досягнення у галузі соціально-гуманітарних наук» було відзначено працю Йоганнеса Ремі «Брати чи вороги: Український національний рух та Росія, з 1840-х до 1870-х років».

А у сфері україністики найкращою було визнано книгу Ярослави Мельник «І остання часть дороги. Іван Франко в 1908-1916 роках». Нагадаємо, що премія визнана у 10 країнах. Тож і склад журі включав представників вчених з університетів України, Австрії, Італії, Словаччини та Польщі.

Окрім грошової винагороди та диплому, лауреатам буде вручено нагрудний знак, на якому викарбувано слова Івана Франка: «Я син народу, що вгору йде». Сподіваємося, що завдяки цій премії, зусиллями й українців, й закордонних вчених, «рух угору» пришвидшиться.

Марія ЧАДЮК, «День»