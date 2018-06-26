ОБСЄ та ПАРЄ у спільній доповіді назвали вибори у Туреччині несправедливими

Опозиційні партії не мали однакових із правлячою політичною силою умов при проведенні агітації під час передвиборчої кампанії у Туреччині, заявили у понеділок, 25 червня, у моніторингових місіях Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

За словами спостерігачів, президент країни Реджеп Таїп Ердоган та правляча партія користувалися надмірними перевагами, у тому числі в засобах масової інформації, передає Anadolu Agency

"Обмеження, які ми спостерігали щодо основних свобод, мали вплив на ці вибори. Я сподіваюся, що Туреччина скасує ці обмеження якнайшвидше", - заявив голова тимчасової спостережної місії ОБСЄ в Туреччині Ігнасіо Санчес Амор, цитує агенція Reuters. Місія визнала, що процедури голосування були "загалом дотримані", а громадяни мали вибір. При цьому спостерігачі вказали і на певні порушення під час голосування та підрахунку голосів.

Очільниця делегації спостерігачів ПАРЄ Олена Сотник на прес-конференції в Анкарі зазначила, що запроваджений надзвичайни стан у країні з його обмеженнями для ЗМІ та свободи зібрань "обмежив простір для демократичних дебатів", цитує агентство dpa.

Водночас спостерігачі високо оцінили активність турецьких громадян на виборах, заявивши, що вони продемонстрували свою прихильність до демократії. Явка на президентських виборах становила 86,82 відсотка, а на парламентських - 87 відсотків.

Нагадаємо, у Туреччині на виборах президента переміг Ердоган, повідомив Голова Вищої виборчої комісії Туреччини, отримавши 52,59% голосів виборців. Його найближчий суперник, представник Республіканської народної партії Мухаррема Індже набрав 30,64% голосів — такі дані турецької інформагенції Anadolu після підрахунку 99% голосів. Індже визнав результати виборів і свою поразку. Ердоган, звертаючись до турків з балкона штаб-квартири Партії справедливості та розвитку, наголосив, що під час президентських і парламентських виборів «перемогла демократія і воля нації».

Порошенко привітав Ердогана з переобранням і написав у Twitter, що «Україна налаштована на розбудову українсько-турецького стратегічного партнерства». Із перемогою турецького лідера також привітали прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, президент Азербайджану Ільхам Алієв, президент Ірану Хассан Рухані, президент Білорусі Олександр Лукашенко та низка інших лідерів

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