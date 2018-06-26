ООН: У 2019 році переселення потребуватимуть близько 1,4 мільйона мігрантів

За даними ООН, у 2019 році переселення потребуватимуть півтора мільйона мігрантів - громадян 36-ти держав. У Європі кількість мігрантів, які потребуватимуть переселення, збільшиться на 40 відсотків. Про це на основі відповідного звіту повідомляється на сайті Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), пише Deutsche Welle.

"Кількість біженців, які потребують переселення до третіх країн, у 2019 році сягне близько 1,4 мільйона осіб. Минулого року кількість таких переселень впала до 75 тисяч випадків", - йдеться у повідомленні.

"Переселення - не лише критичне для життя окремих з найвразливіших людей на планеті, але й відчутний спосіб того, як уряди та громади можуть краще ділити відповідальність за глобальну кризу вимушеного пересування", - заявив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді. У програмі переселення УВКБ наразі беруть участь 35 країн, у 2008 році таких було 27.

Як свідчить статистика всесвітньої організації, переселення потребують громадяни 36-ти держав. Третій рік поспіль більшість з них - дві третини - складають вихідці з Сирії, загалом близько 600 тисяч осіб. Значну частину переселенців складатимуть також жителі Африки, передовсім Демократичної Республіки Конго (163 тисячі). У європейських країнах кількість мігрантів, які потребують передислокації, збільшиться на 40 відсотків. Прогнозується, що у 2019 році їх число зросте до 420 тисяч.

Раніше тижневик Welt am Sonntag з посиланням на міністерство внутрішніх справ ФРН повідомив, що більшість мігрантів, опинившись на території Євросоюзу, прагнуть потрапити до Німеччини.

Нагадаємо, за оцінками експертів ООН станом на кінець 2017 року, 258 мільйонів людей покинули країни, де вони народились, і тепер живуть в інших країнах. Це на 49% більше, ніж у 2000 році.