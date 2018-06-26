Перемога Ердогана відкриває Україні шляхи для конструктивного політичного діалогу з Туреччиною, - посол

Перемога Ердогана відкриває Україні шляхи для конструктивного політичного діалогу з Туреччиною, заявив Андрій СИБІГА, Надзвичайний і Повноважний посол України в Туреччині у відповідь на прохання "Дня" прокоментувати перемогу Ердогана на виборах у Туреччині та пояснити у чому полягає феномен його популярності та успіху серед турків.

Показовим є те, що у своїй передвиборчій програмі президент Ердоган приділив особливу увагу розвитку відносин із Україною, зазначив посол.

“У маніфесті було наголошено на розвитку відносин стратегічного партнерства з Україною у низці сфер, а також на тому, що Туреччина продовжить підтримувати територіальну цілісність України та права кримських татар. Відповідно, переобрання президента Ердогана та перемога його партії на парламентських виборах відкривають шляхи для продовження конструктивного політичного діалогу на вищому рівні” - сказав Андрій Сибіга.

Він також висловив сподівання вже до кінця цього року провести в Анкарі чергове засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною під співголовуванням двох президентів.

Нагадаємо, у Туреччині на виборах президента переміг Ердоган, повідомив Голова Вищої виборчої комісії Туреччини, отримавши 52,59% голосів виборців. Його найближчий суперник, представник Республіканської народної партії Мухаррема Індже набрав 30,64% голосів — такі дані турецької інформагенції Anadolu після підрахунку 99% голосів. Індже визнав результати виборів і свою поразку. Ердоган, звертаючись до турків з балкона штаб-квартири Партії справедливості та розвитку, наголосив, що під час президентських і парламентських виборів «перемогла демократія і воля нації».

Порошенко привітав Ердогана з переобранням і написав у Twitter, що «Україна налаштована на розбудову українсько-турецького стратегічного партнерства». Із перемогою турецького лідера також привітали прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, президент Азербайджану Ільхам Алієв, президент Ірану Хассан Рухані, президент Білорусі Олександр Лукашенко та низка інших лідерів

Читайте більше в ексклюзивному матеріалі "Дня" "Туреччина: ставка на силу".