Переможцем конкурсу "Символ Карпат" стала скульптура рисі на воді

Визначено переможця конкурсу "Символ Карпат" Всеукраїнської еко-програми "Разом за природу". Ним став проект Петра Гронського "Відображення", який було названо кращим серед 80 претендентів, пише видання Аrt Ukraine.

Переможець конкурсу отримає 80 тис. грн, а саму скульптуру встановлять восени у Моршинському міському парку. Монумент сягатиме 4 м заввишки. Скульптуру буде виготовлено з полімеру, скловолокна, полімерної фарби та нержавійної сталі. Пам’ятник планують встановити у фонтані або на штучному озері, завдяки чому виникає враження, ніби рись дивиться на своє відображення у воді.

Автори твору у такий спосіб нагадують про екологічні проблеми Карпат. Адже на сьогодні в карпатських лісах тільки 350 рисей. До того ж їх популяція стрімко знижується.

"Як довго без захисту людини рись буде бачити своє відображення у воді карпатського струмка? Саме до такого питання має привести глядачів мій проект. Я прагнув створити не фотографічний, а узагальнений образ рисі, який має гармонійно вписатися в ландшафт старого парку та привернути туристів до Моршина", — пояснює свій задум Петро Гронський.

До журі, що визначало переможця, увійшли відомі мистецтвознавці та культурні менеджери. А на чолі суддів стояла кураторка одного з найвідоміших музеїв світу – лондонського Victoria and Albert Museum Мелісою Гамнетт (Велика Британія).

"Разом за природу" — всеукраїнський проект, діяльність якого спрямована на збереження, оновлення та примноження карпатських лісів і природи України для теперішніх та майбутніх поколінь українців.