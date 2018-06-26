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Поліція проводить 30 обшуків у 11 регіонах у справі про футбольну корупцію

26 червня, 2018 - 15:15

Оперативники Департаменту захисту економіки Національної поліції проводять процесуальні заходи в 11 регіонах України у справі про футбольну корупцію. Про це у вівторок, 26 червня, повідомляє МВС на своїй сторінці у Facebook.

"30 санкціонованих обшуків одночасно проходять у м. Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській, Львівській, Харківській, Миколаївській та Чернігівській областях. Слідчі дії здійснюються в організаторів договірних матчів, колишніх та діючих футболістів, а також інших осіб, задіяних у злочинних схемах", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування проводиться за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) та ч.1 ст. 369-3 (протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, першу хвилю обшуків у цій справі провели 22 травня. У договірних матчах підозрюють 30 українських клубів. Задокументовано 57 злочинних епізодів, під підозрою 328 осіб.

Джерело: День

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