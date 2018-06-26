Поліція встановила 14 підозрюваних у нападі на табір ромів під Львовом

Поліція встановила 14 осіб, яких підозрюють у нападі на ромське поселення під Львовом. Про це глава Нацполіції Сергій Князєв повідомив сьогодні, 26 червня, в ефірі одного з загальнонаціональних телеканалів, передає Департамент комунікації Нацполіції України.

За його словами, 20-річний організатор нападу роздав неповнолітнім різні знаряддя, зокрема - комусь молоток, комусь - трубу та зазначив, що у них чотири хвилини на захоплення наметів ромського поселення.

"На сьогоднішній момент маємо 14 осіб, які підозрюються у вчиненні цього правопорушення. Вісьмох осіб поліція затримала відразу", - зазначив Князєв.

Однак, наголосив Князєв, це проблема більш широка і стосується всього суспільства. Наразі побиваються за дітьми не лише батьки потерпілих, а й батьки затриманих неповнолітніх під стінами суду.

Нагадаємо, у ніч проти 24 червня під Львовом група підлітків під керівництвом 20-річного організатора напала на ромський табір. Внаслідок таких дій 24-річний ром отримав численні ножові поранення, згодом він помер. Ще троє осіб, серед яких 10-річний хлопчик, 19-річний юнак та 30-річна жінка отримали тілесні ушкодження. Двом неповнолітнім нападникам суд уже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.

Це не перший напад на ромський табір упродовж останніх місяців. Подібні випадки траплялися, зокрема, у Львівській та Тернопільській областях, а також у Києві.

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