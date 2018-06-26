Нащо слова? Ми діло несемо.
Олег Ольжич, український поет, археолог і політичний діяч

Польща тестує новий залізничний маршрут у Китай через Україну

26 червня, 2018 - 11:02
Фото: xinhuanet.com

Польська залізнична компанія PKP LHS почала тестування нового маршруту в Китай. З Євротерміналу в Славкуві, що належить PKP LHS, відправили пробний контейнер в Китай.

По дорозі в Піднебесну він проїде по Транскаспійського маршруту, тобто по території України, Грузії, Азербайджану і Казахстану, передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Центр Транспортних Стратегій.

“Ми запускаємо маршрут, який коротше морського шляху і набагато дешевше, ніж повітряний транспорт. Він відповідає потребам експедиторів та операторів, які хочуть уникнути тривалого морського транспорту, обійти черзі на завантаження в азіатських портах, ефективно перетинати кордон з Європейським Союзом і забезпечувати доставку вантажів just “in-time”, – зазначив глава PKP LHS Збігнєв Трачіхлеб.

Запуск пробного контейнера був організований за сприяння австрійської компанії Far East Land Bridge. Деталі проекту і співпраці між компаніями не повідомляються.

 

Більше новин

Рада ЄС затвердила €1 млрд макрофінансової допомоги для України
В Україні з 1 липня підприємства матимуть право заокруглювати суми в чеку
Данія протягом 5 років виділить на підтримку України 2,2 млрд грн
Фонд держмайна оголосив перші 6 конкурсів з відбору радників для "великої" приватизації
На саміті ОПЕК домовились знизити рівень світових цін на нафту
В Україні кілька організацій створили коаліцію для скасування мораторію на продаж землі

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 