Польща тестує новий залізничний маршрут у Китай через Україну

Польська залізнична компанія PKP LHS почала тестування нового маршруту в Китай. З Євротерміналу в Славкуві, що належить PKP LHS, відправили пробний контейнер в Китай.

По дорозі в Піднебесну він проїде по Транскаспійського маршруту, тобто по території України, Грузії, Азербайджану і Казахстану, передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Центр Транспортних Стратегій.

“Ми запускаємо маршрут, який коротше морського шляху і набагато дешевше, ніж повітряний транспорт. Він відповідає потребам експедиторів та операторів, які хочуть уникнути тривалого морського транспорту, обійти черзі на завантаження в азіатських портах, ефективно перетинати кордон з Європейським Союзом і забезпечувати доставку вантажів just “in-time”, – зазначив глава PKP LHS Збігнєв Трачіхлеб.

Запуск пробного контейнера був організований за сприяння австрійської компанії Far East Land Bridge. Деталі проекту і співпраці між компаніями не повідомляються.