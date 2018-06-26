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Порошенко підписав закон про запуск Антикорупційного суду

26 червня, 2018 - 11:03
Фото АПУ

Президент України Петро Порошенко у вівторок, 26 червня, підписав ухвалений раніше Верховною Радою закон "Про створення Вищого Антикорупційного суду" (ВАКС).

"Я прийняв рішення, що саме сьогодні тут ми маємо підписати закон про запуск Антикорупційного суду. Закон, який було проголосовано в надзвичайно короткий термін у першому читанні та в цілому", - сказав Порошенко під час зустрічі з випускниками Київського інституту міжнародних відносин у вівторок у Києві.

"Символічно, що Закон "Про утворення Вищого антикорупційного суду" підписав сьогодні у присутності випускників Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Шевченка, які вже скоро захищатимуть інтереси України на міжнародній арені", - йдеться у повідомленні глави держави на сторінці у Facebook.

"Дякую керівництву цього славетного навчального закладу, професорам, педагогам за невтомну працю, а також випускникам та студентам - майбутнім дипломатам. Пишаюся тим, що належу до багатотисячної когорти випускників Інституту", - зауважив Порошенко.

 

Нагадаємо, перед тим, 22 червня, закон України "Про утворення Вищого антикорупційного суду" підписав голова Верховної Ради Андрій Парубій.

 

Джерело: День

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