Порошенко увів у дію рішення РНБО щодо дозволу експорту зброї без посередництва держкомпаній

Президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 26 червня 2018 року "Про вдосконалення державної політики щодо забезпечення Збройних сил України та інших військових формувань оборонною продукцією іноземного виробництва". Про це повідомили у прес-службі українського президента.

Контроль за виконанням цього указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Раніше Олександр Турчинов на брифінгу в Києві повідомив, що це рішення дозволяє підприємствам оборонно-промислового комплексу незалежно від форм власності експортувати свою продукцію без посередництва державних спеціалізованих компаній.

"Указ руйнує багатолітню монополію державних спецекспортерів. Відповідно до рішення РНБО, українські виробники оборонної продукції, зброї, військової техніки мають право без будь-яких посередників експортувати продукцію власного виробництва", – зазначив Турчинов.

Що стосується імпорту, то, за рішенням РНБО, імпорт дозволено для підприємств ОПК, незалежно від їх форми власності, коли йдеться про закупівлю обладнання, продукції військового призначення для потреб власного виробництва.

"Також дозволено імпорт для приватних підприємств, які мають прямі дилерські контракти із закордонними виробниками озброєння і військової техніки. Згідно з рішенням РНБО, дозволено мати прямі контракти і проводити без посередників закупівлю зброї, військової техніки Міноборони. Вони можуть закуповувати зброю і військову техніку за межами України, коли це передбачено державним оборонним замовленням, а відповідна техніка і зброя не виробляється українськими виробниками", – зазначав Турчинов.

Турчинов зазначив, що Кабміну доручено у найкоротші терміни внести відповідні зміни до своїх нормативних актів з цього питання, а також терміново внести на ВР зміни до чинного законодавства, які знімуть будь-які обмеження щодо експортно-імпортної діяльності наших українських виробників озброєння і військової техніки.