Президент Македонії відмовився підписати угоду про зміну назви країни

Президент Македонії Джорге Іванов відмовився підписати угоду про зміну назви колишньої югославської республіки, заявивши, що він порушує конституцію. Про це пише МИА, передає "ЄП".

Іванов заявив, що у нього "немає мандату на підписання угоди".

"Угода ставить Республіку Македонію в положення рабства і залежності відносно іншої країни, тобто Греції", - йдеться у заяві.

Відповідно до конституції, у разі ветування президентом держави, закон знову пройде парламентську процедуру, а тоді повинен бути проголосований абсолютною більшістю від загального числа депутатів, тобто отримати зелене світло від щонайменше 61 депутата. Угода у цьому випадку знову надсилається президенту, який відповідно до Конституції зобов'язаний її підписати.

Нагадаємо, парламент Македонії ратифікував угоду з Грецією про перейменування колишньої югославської республіки.