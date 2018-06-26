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Президент Македонії відмовився підписати угоду про зміну назви країни

26 червня, 2018 - 12:43
Фото IZBORSK.MD

Президент Македонії Джорге Іванов відмовився підписати угоду про зміну назви колишньої югославської республіки, заявивши, що він порушує конституцію. Про це пише МИА, передає "ЄП".

Іванов заявив, що у нього "немає мандату на підписання угоди".

"Угода ставить Республіку Македонію в положення рабства і залежності відносно іншої країни, тобто Греції", - йдеться у заяві.

Відповідно до конституції, у разі ветування президентом держави, закон знову пройде парламентську процедуру, а тоді повинен бути проголосований абсолютною більшістю від загального числа депутатів, тобто отримати зелене світло від щонайменше 61 депутата. Угода у цьому випадку знову надсилається президенту, який відповідно до Конституції зобов'язаний її підписати.

Нагадаємо, парламент Македонії ратифікував угоду з Грецією про перейменування колишньої югославської республіки.

Джерело: Європейська правда

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