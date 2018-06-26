Проблему трудової міграції можна вирішити шляхом підвищення якості життя в Україні, - Розенко

Під час конференції "Шлях об’єднання країн Карпатського макрорегіону" на форумі ViaCarpatia віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що проблему трудової міграції можна вирішити шляхом підвищення якості життя в Україні. Про це повідомляє Еспресо.TV.

За словами Павла Розенко, розвиток інфраструктури передбачає об’єднання 3 факторів: економічний, екологічний та соціальний простір.

"Ми говоримо про таку дефініцію, як сталий розвиток, коли ці 3 компоненти працюють у гармонії. Без поєднання екології, соціальної або гуманітарної політики та економічних процесів рівень життя не може зростати", - заявив віце-прем’єр-міністр.

Гуцульщина, на думку Розенка, історично була активно інтегрована з європейськими сусідами та сильно відрізнялася своєю ідентичністю.

"Це той регіон, якому є чим пишатися. Українцям взагалі є багато чим пишатися, ми можемо привезти у цей регіон зацікавленість в нашій державі. Це означає, у першу чергу, створення робочих місць, нових інвестиційних програм та програм розвитку культури. Але все починається з доступності", - заявив віце-прем’єр.

Він додав, що Україна не замкнута в собі країна, вона є частиною загальноєвропейського простору. В українців є вибір: залишатися тут, в Україні, зберігаючи культурні традиції, жити, працювати і відроджувати українську землю чи мати відкритий простір і мати альтернативу в інших країнах світи.

"Наше завдання на сьогодні - уникнути демографічної катастрофи. Перед українською владою стоїть проблема - зберегти нашу традицію та культуру та не дати її зруйнуватися через низький рівень життя", - заявив Розенко.

Головне рішення великої кількості заробітчан у зарубіжних країнах - це підвищення якості життя. А саме доступність до якісних послуг сфери охорони здоров’я, освіти, культури та ринку праці.

Тим часом міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що інфраструктура - це та річ, яка не має допускати в себе політику та об’єднувати не лише країну, але й країни.

"Коли ми говоримо, що є ще напівзруйновані дороги, варто пам’ятати, що минулого року почалися реконструкції доріг, які не ремонтувалися десятиліттями. Ми розуміємо, що доступність - це головне питання для людей. Бо ти можеш збудувати фантастичний готель чи сучасну фабрику, але у тебе жодного шансу, що вона запрацює", - заявив Омелян.

За словами міністра, дорожня галузь дала тисячі нових робочих місць, тож висококваліфіковані українці, які повертаються із заробітків, мають робочі місця.

"Я вірю, що Гуцульщина - це той край, який може дати світові чудові напрямки відпочинку та чудові ідеї самобутності. Оскільки вона зберігла найкращі традиції, які частково втрачені у Європі. Ми можемо дати світові не тільки продукти сільського господарства, а й сучасні технології”, - додав очільник Мінінфраструктури.