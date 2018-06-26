Прихильність ЄС до іранської атомної угоди залежить від виконання Тегераном своїх зобов'язань

Прихильність Європейського союзу Спільному всеосяжному плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми буде зберігатися до тих пір, поки Іран виконує свої зобов'язання. Про це заявив глава делегації ЄС при ООН Жоао Вейля Де Алмейда, передає "Інтерфакс".

"Ми відзначаємо, що СВПД є ключовим елементом глобальної архітектури ядерного нерозповсюдження і важливий для безпеки регіону та за його межами. Поки Іран буде виконувати своє зобов'язання щодо ядерної зброї, ЄС також буде прихильний до повного виконання СВПД", - сказав він, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН по темі "Міжнародний мир та безпека: ситуація на Близькому Сході і в Північній Африці".

Представник ЄС наголосив, що Євросоюз "шкодує про рішення президента США вийти з СВПД", однак, при цьому, "висловлює стурбованість, пов'язану з балістичними ракетами і зростаючою напруженістю в регіоні".

"ЄС також наголошує на необхідності вирішувати це питання поза СВПД у відповідних форматах і на належних зустрічах", - додав Де Алмейда.

Раніше під час засідання РБ ООН Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловився за збереження іранської ядерної угоди, яка, за його словами, є важливим елементом миру і безпеки. Постпреди Франції та Великої Британії також заявили про прихильність СВПД.