Рада ЄС затвердила €1 млрд макрофінансової допомоги для України

Рада Європейського Союзу у вівторок, 26 червня, затвердила виділення Україні 1 мільярда євро макрофінансової допомоги. Про це повідомляється в офіційному Twitter прес-служби Ради ЄС.

"Сьогодні Рада ЄС схвалила 1 мільярд євро нових кредитів для покриття фінансових потреб України та підтримки економічної стабілізації і програми структурних реформ", - йдеться у повідомленні.

Після сьогоднішнього рішення Європейська комісія, консультуючись із Радою ЄС, підготує меморандум про надання допомоги. Меморандум потребує ратифікації українського парламенту.

Формальне законодавче рішення ЄС не відкриває шлях до негайного надання мільярда допомоги. Це станеться після виконання умов, які будуть прописані в меморандумі.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів України Олександр Данилюк назвав умову для виділення ЄС макрофінансової допомоги Україні.