Нащо слова? Ми діло несемо.
Олег Ольжич, український поет, археолог і політичний діяч

Рада ЄС затвердила €1 млрд макрофінансової допомоги для України

26 червня, 2018 - 13:04
Фото Reuters

Рада Європейського Союзу у вівторок, 26 червня, затвердила виділення Україні 1 мільярда євро макрофінансової допомоги. Про це повідомляється в офіційному Twitter прес-служби Ради ЄС.

"Сьогодні Рада ЄС схвалила 1 мільярд євро нових кредитів для покриття фінансових потреб України та підтримки економічної стабілізації і програми структурних реформ", - йдеться у повідомленні.

Після сьогоднішнього рішення Європейська комісія, консультуючись із Радою ЄС, підготує меморандум про надання допомоги. Меморандум потребує ратифікації українського парламенту.

Формальне законодавче рішення ЄС не відкриває шлях до негайного надання мільярда допомоги. Це станеться після виконання умов, які будуть прописані в меморандумі.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів України Олександр Данилюк назвав умову для виділення ЄС макрофінансової допомоги Україні.

Джерело: День

Більше новин

Ган закликав розпочати переговори про членство Македонії та Албанії в ЄС вже цього тижня
Комітет ПАРЄ проголосував за проект резолюції щодо звільнення РФ українських політв'язнів
Екс-генсек НАТО потрапив у чорний список США через візит у Іран
В Італії за результатами місцевих виборів праві сили здобули контроль над більшістю муніципалітетів
Прихильність ЄС до іранської атомної угоди залежить від виконання Тегераном своїх зобов'язань
Українець Черняєв став чемпіоном світу з шахів серед юніорів

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 