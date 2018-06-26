Режисер фільму про Євромайдан "Зима у вогні" став членом Американської кіноакадемії

Режисер документального фільму про Євромайдан "Зима у вогні" Євген Афінеєвський став членом Американської кіноакадемії. Завдяки цьому він, зокрема, зможе брати участь у голосуванні за присудження премії "Оскар". Про це кінематографіст повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі.

Нагадаємо, картину "Зима у вогні" висували на "Оскар" у 2016 році, а також її показували в межах престижного Венеційського кінофестивалю. Президент України Петро Порошенко нагородив режисера за цю стрічку хрестом Івана Мазепи.

45-річний режисер Афінеєвський живе і працює в США, куди перебрався ще в 90-х. Його перший режисерський телефільм вийшов у 1999 році. У 2010 році він випустив комедію "Ой, вей! Мій син гей!", яка зібрала 23 нагороди по всьому світу. Після цього успіху кінематографіст переорієнтувався на документальне кіно. Так з'явився освітній неігровий фільм "Розлучення очима дітей" (2014).

А в 2015 році він випускає стрічку "Зима у вогні", яка показує протести на Євромайдані взимку 2013-2014 років. Картина демонструє докладну хронологію подій у центрі української столиці. Вона містить короткі інтерв'ю з активістами і правоохоронцями, а також детально задокументувано найбільш гострі епізоди протистоянь. Критики називають цю картину одним з найбільш детальних фільмів про Євромайдан.

Торік Афінеєвський випустив картину про збройний конфлікт на Близькому сході "Плач із Сирії". Працюючи над цією стрічкою, Афінеєвський слідував за своїми героями на прикордонних із Сирією територіях Туреччини, Лівану та Йорданії, а також досліджував ключові події у країні починаючи з 2011 року.

Разом з Афінеєвським членство в кіноакадемії отримали ще 927 кінематографістів з 59 країн. Зазначимо, що серед кінематографістів, яких запросили стати членами Американської кіноакадемії, також була Кіра Муратова. Однак вона померла до того, як було оголошено про поповнення цієї організації.