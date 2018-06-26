Справа про держзраду Януковича: Суд вирішив допитати Герман

Оболонський районний суд вирішив допитати як свідка у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича колишнього народного депутата Ганну Герман. Як передає УНН, відповідну ухвалу оголосив сьогодні головуючий колегії суддів Владислав Дев'ятко, задовольнивши заявлене клопотання сторони захисту Януковича.

"Суд ухвалив допитати в якості свідка Герман Ганну Миколаївну. У судовому засіданні оголошується перерва на півгодини. Ми зустрічаємося об 11:00", — сказав Дев’ятко.

Він зауважив що оголошене перерва необхідна для того, щоб свідок міг ознайомитися із своїми процесуальними правами, сторони учасниці процесу — підготуватися до допиту.

Варто зазначити, що сьогодні суд планував допитати колишніх високопосадовців з уряду Януковича, починаючи від Миколи Азарова, ала сторона захисту не забезпечила ані їхню фізичну явку в суду, ані відеоконференцзв’язок.

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва має намір завершити розгляд справи колишнього президента України Віктора Януковича, звинуваченого в державній зраді, до 1 серпня.