Нащо слова? Ми діло несемо.
Олег Ольжич, український поет, археолог і політичний діяч

Справа про держзраду Януковича: Суд вирішив допитати Герман

26 червня, 2018 - 11:51
Фото Replyua.net

Оболонський районний суд вирішив допитати як свідка у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича колишнього народного депутата Ганну Герман. Як передає УНН, відповідну ухвалу оголосив сьогодні головуючий колегії суддів Владислав Дев'ятко, задовольнивши заявлене клопотання сторони захисту Януковича.

"Суд ухвалив допитати в якості свідка Герман Ганну Миколаївну. У судовому засіданні оголошується перерва на півгодини. Ми зустрічаємося об 11:00", — сказав Дев’ятко.

Він зауважив що оголошене перерва необхідна для того, щоб свідок міг ознайомитися із своїми процесуальними правами, сторони учасниці процесу — підготуватися до допиту.

Варто зазначити, що сьогодні суд планував допитати колишніх високопосадовців з уряду Януковича, починаючи від Миколи Азарова, ала сторона захисту не забезпечила ані їхню фізичну явку в суду, ані відеоконференцзв’язок.

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва має намір завершити розгляд справи колишнього президента України Віктора Януковича, звинуваченого в державній зраді, до 1 серпня

Джерело: УНН

Більше новин

Порошенко підписав закон про запуск Антикорупційного суду
В окупованому Криму "суд" розгляне клопотання про дострокове звільнення Балуха
У Ватикані засудили до 5 років тюрми священнослужителя за зберігання та розповсюдження дитячої порнографії
Суд у США визнав безпідставними вимоги фігуристки Баюл про стягнення з України $50 млн
Охоронець Януковича розповів у суді, як зрадив присязі та втік з "гарантом"
Мін'юст подав до Євросуду з прав людини заяву в інтересах Сенцова

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 