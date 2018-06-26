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Столтенберг запросив Порошенка взяти участь у засіданні Північноатлантичної ради НАТО

26 червня, 2018 - 16:31
Фото Reuters

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив президента України Петра Порошенка взяти участь у засіданні Північноатлантичної ради НАТО на рівні глав держав та урядів на саміті Альянсу, що відбудеться 11-12 липня у Брюсселі. Про це у вівторок, 26 червня, йшлося під час телефонної розмови Порошенка та Столтенберга, повідомляє сайт глави держави.

"Єнс Столтенберг запросив президента України взяти участь у засіданні Північноатлантичної Ради НАТО на рівні голів держав та урядів, а також зустрічі високого рівня держав-учасниць та країн-партнерів миротворчої місії "Рішуча підтримка" в Афганістані", - йдеться у повідомленні.

Сторони обговорили питання підготовки до участі України в заходах у рамках саміту НАТО у Брюсселі.

"Глава держави підкреслив, що Україна продовжує реалізацію курсу євроатлантичної інтеграції та реформування сектору безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО та із залученням практичної допомоги Альянсу", - йдеться у повідомленні.

Порошенко поінформував Столтенберга про розвиток подій на Донбасі та наголосив на важливості розміщення на окупованій частині Донбасу багатонаціональних миротворчих сил під мандатом ООН.

Нагадаємо, Угорщина офіційно відмовилася від вето щодо проведення окремої зустрічі лідерів НАТО за участі Порошенка, але і надалі блокує Комісію Україна-НАТО (КУН).

Джерело: День

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