Створений українцями прилад для реабілітації рук отримав грант € 50 тис від програми "Горизонт 2020"

Український стартап для реабілітації після інсульту отримав грант 50 тисяч євро в рамках програми «Горизонт 2020». Засоби витратять на тестування, валідацію і фіналізацію бізнес-моделі та доопрацювання продукту.

Передає Національний Промисловий Портал, з посиланням на прес-службу компанії.

Після 6 місяців роботи компанія надасть результати на розгляд спеціальної комісії і буде подавати заявку на другу фазу програми, в ході якої можна отримати фінансування в розмірі 0,5-2,5 млн євро.

Raccoon.Recovery є комплексним рішеннмя для реабілітації кистей рук, яке складається з ергономічного контролера Raccoon.Clip, програмного забезпечення для збору, обробки та аналізу даних і мобільного додатку, за допомогою якого користувачі, їхні родичі та лікарі спільно спостерігають за процесом відновлення пацієнта.

Продукт створений для людей, які отримали травми рук або перенесли інсульт. Крім того, контролер можуть використовувати люди з ДЦП та квадріплегіей (параліч всіх кінцівок) як для роботи, так і для відпочинку. На сьогоднішній день розробники створили прототип контролера, MVP програмного забезпечення, і запустили тестування рішення в 4 українських клініках і 2 реабілітаційних центрах в США.