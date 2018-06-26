Суд арештував організатора і п'ятьох спільників нападу на ромів без права на заставу

Суд на Львівщині обрав для 20-річного організатора та ще п’ятьох неповнолітніх, причетних до нападу на ромський табір, запобіжний захід – тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави. Про це повідомляє прес-служба обласного управління Нацполіції.

“Пустомитівський районний суд Львівщини обрав міру запобіжного заходу для 20-річного організатора та ще п`ятьох неповнолітніх, причетних до нападу на ромський табір під Львовом. Усі вони перебуватимуть під вартою протягом 60 діб без права внесення застави”, - зазначили у прес-службі.

25 червня той самий суд обрав для двох неповнолітніх львів’ян віком 16 та 17 років, причетних до нападу на табір, ту ж міру запобіжного заходу.

Нагадаємо, 23 червня вночі у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживали громадяни ромської національності. Під час нападу 24-річному жителю Закарпатської області завдано смертельних ножових поранень. Ще четверо осіб - 10-річний хлопчик, двоє 19-річних юнаків і 30-річна жінка - дістали тілесні ушкодження.

Правоохоронці затримали вже 14 осіб за напад на табір ромів. Наразі про підозру оголошено вже 8 особам, їм загрожує до 7 років позбавлення волі. Крім того, повідомлено про підозру 20-річному організатору нападу, якому загрожує 15 років або довічне позбавлення волі.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, працівники інших служб та підрозділів поліції Львівщини.

За фактом було відкрито кримінальні провадження за п.12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою), ч.4 ст.296 (хуліганство), ч.1 ст.304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність) та ч.1 ст.161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкціями цих статей - позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.