Трамп висунув кандидата на посаду контртерористичного центру нацрозвідки США

Президент США Дональд Трамп висунув Джозефа Магуайр на пост нового директора Національного контртерористичного центру США (при апараті директора нацрозвідки США).

Про це йдеться в поширеному прес-службою Білого дому документі, передає Navy Times

У ньому наголошується, що Магуайр змінить на цій посаді склав повноваження Ніколаса Расмуссена.

Магуайр у даний час очолює неурядову організацію Special Operations Warrior Foundation, яка надає допомогу дітям американських військовослужбовців, які загинули під час спецоперацій.

Кандидатура спрямована на розгляд Сенату Конгресу США, спочатку вона буде обговорюватися в профільному комітеті, а потім буде висунута на голосування всієї верхньої палати.

Расмуссен очолював Національний контртерористичний центр з 2014 року.