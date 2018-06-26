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У Британії набув чинності закон про Brexit: Єлізавета ІІ схвалила біль

26 червня, 2018 - 16:05
Фото undelete.news

Спікер Палати громад Великої Британії Джон Берков у вівторок, 26 червня, заявив про те, що урядовий закон про вихід країни зі складу Європейського Союзу (The EU Withdrawal Act) набув чинності. Про це пише ВВС.

Берков повідомив депутатам, що законопроект про вихід з ЄС отримав схвалення королеви. Документ дозволяє переводити законодавства ЄС у законодавство Великої Британії, щоб забезпечити плавність Brexit.

Документ також скасує дію Закону Європейських Співтовариств від 1972 року, за яким Британії прийняли в ЄС. Цей документ визначав, що європейське право мало перевагу над законами, прийнятими в британському парламенті.

Законопроект викликав жорстокі дебати в парламенті з багатьма спробами змінити його формулювання і внести поправки. Частина депутатів просувала можливість парламентського вето на остаточну угоду між Лондоном і Брюсселем щодо виходу Великої Британії з ЄС.

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Зауважимо, що Брюссель і Лондон досягли прогресу в декількох технічних розділах переговорів про Brexit, але залишаються серйозні розбіжності в питанні кордону з Північною Ірландією. 

Нагадаємо, 23 червня у Лондоні 100 тисяч людей вийшли на акції протесту у зв'язку з виходом Великої Британії зі складу Євросоюзу. Вони вимагали провести повторний референдум.

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