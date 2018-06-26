У центрі Києва викрали сина фінансового аташе лівійського посольства в Україні

У Шевченківському районі Києва на вул. Тургенєвській сьогодні опівдні було викрадено чоловіка.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

"Близько 12:00 до чергової частини Шевченківського управління поліції почали надходити повідомлення від свідків про те, що на вул. Тургенєвській двоє невідомих силоміць посадили невстановленого чоловіка в автомобіль темного кольору і поїхали з місця події", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з викраденням в місті введено план-перехоплення, поліція розшукує автомобіль Volkswagen-Golf темно-синього кольору.

За фактом вже відкрито кримінальне провадження за ст. 146 КК (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Як повідомили 112.ua у прес-службі поліції Києва, викраденим є громадянин Лівії Абдусалам, 1992 р. н., син фінансового аташе лівійського посольства в Україні. На місці викрадення поліція вилучила паспорт на ім'я Абдусалама.

Нардеп, член колегії МВС Антон Геращенко в коментарі "112 Україна" припустив, що викрадення було скоєне з метою викупу - у зв'язку з "фінансовими можливостями родини".

За словами свідків події, викрадачів було троє - чоловіки арабської зовнішності. Про це розповів коресподент в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Свідки не на камеру розповіли, що чоловіка арабської зовнішності близько 12-ої години викрали троє інших людей арабської зовнішності. Людину силоміць схопили і посадили в автомобіль темно-синього кольору. Також очевидці розповіли, що автомобіль викрадачів ще з учорашнього вечора стояв тут. Це був автомобіль на іноземній реєстрації. Раніше цього автомобіля тут не було видно", - повідомив він.

Крім того, на місці викрадення було знайдено мобільний телефон і гроші.

"Очевидці побачили на місці злочину багато речей, які, очевидно, випали під час цього силового протистояння, коли людину намагались посадити в автомобіль. Це були сумка, мобільний телефон і документи, в яких і було написано, що це громадянин Лівії. Очевидці розповіли також, що у цій сумці було багато грошей, мова іде про 11 тисяч доларів", - поінформував коресподент.

Пізніше прес-служба органу в Facebook повідомила, що правоохоронці знайшли викраденого в центрі Києва сина лівійського дипломата. Про це повідомив начальник столичної поліції Андрій Крищенко.

"Поліцейські встановили місцезнаходження викраденого в Шевченківському районі чоловіка. У нього незначні тілесні ушкодження. Наразі з ним працюють оперативники", - сказав він.

За словами Крищенка, на цю хвилину встановлюються особи, які насильно посадили чоловіка до автомобіля.