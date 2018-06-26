Не можна збудувати словом, коли те ж саме руйнувати ділом.
Григорій Сковорода, український філософ XVIII ст., просвітитель-гуманіст, поет, педагог

У Мексиці затримали всіх поліцейських міста Окампо

26 червня, 2018 - 16:51
Фото edition.cnn.com

У Мексиці всіх поліцейських міста Окампо в штаті Мічоакан допитують у справі щодо вбивства кандидата у мери Фернандо Анхелес Хуареза. Про це пише CNN із посиланням на офіс Генеральної прокуратури штату.

Зазначається, що Хуарез - представник партії "Демократична революція" - був застрелений 21 червня.

23 червня до Окампо поїхала група для планової бесіди з 28 місцевими поліцейськими, яка не стосувалася вбивства Хуареза. Проте, коли прибулі під'їхали до місцевого відділення, декілька поліцейських почали стріляти у повітря й чинити опір. Тож довелося затримати всіх 28 місцевих поліцейських.

23 червня стало відомо, що затримані правоохоронці наразі перебувають під слідством у справі про вбивство Хуареза.

Додамо, що Хуарес був одним із двох політиків, вбитих у західному штаті Мічоакан менш ніж за 24 години. Так, незалежний кандидат на посаду мера Агуліли Омар Гомес Лукатеро був застрелений минулого тижня у середу після обіду.

Генеральна прокуратура Мексики заявила, що веде розслідування смертей двох кандидатів.

Джерело: День

Більше новин

Італія пропонує зробити мігрантські центри в Африці
Режисер фільму про Євромайдан "Зима у вогні" став членом Американської кіноакадемії
ОБСЄ та ПАРЄ у спільній доповіді назвали вибори у Туреччині несправедливими
Італія запропонувала створити в Африці центри для біженців: Лівія одразу відмовилася
В Афганістані від атаки американського дрону загинули 11 людей
У Вашингтоні наближена до Путіна компанія подала до суду на спецпрокурора США Мюллера

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 