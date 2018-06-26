У Мексиці затримали всіх поліцейських міста Окампо

У Мексиці всіх поліцейських міста Окампо в штаті Мічоакан допитують у справі щодо вбивства кандидата у мери Фернандо Анхелес Хуареза. Про це пише CNN із посиланням на офіс Генеральної прокуратури штату.

Зазначається, що Хуарез - представник партії "Демократична революція" - був застрелений 21 червня.

23 червня до Окампо поїхала група для планової бесіди з 28 місцевими поліцейськими, яка не стосувалася вбивства Хуареза. Проте, коли прибулі під'їхали до місцевого відділення, декілька поліцейських почали стріляти у повітря й чинити опір. Тож довелося затримати всіх 28 місцевих поліцейських.

23 червня стало відомо, що затримані правоохоронці наразі перебувають під слідством у справі про вбивство Хуареза.

Додамо, що Хуарес був одним із двох політиків, вбитих у західному штаті Мічоакан менш ніж за 24 години. Так, незалежний кандидат на посаду мера Агуліли Омар Гомес Лукатеро був застрелений минулого тижня у середу після обіду.

Генеральна прокуратура Мексики заявила, що веде розслідування смертей двох кандидатів.