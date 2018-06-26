У новому ролику з циклу "Список Сенцова" знялася відома російська актриса

У мережі з'явився черговий короткометражний фільм з циклу "Список Сенцова", цього разу - про політв'язня Віктора Шура, в якому знялася відома російська актриса Юлія Ауг. Ролик розмістила на платформі YouTube режисер Вікторія Фаєр.

У короткометражці Ауг постала в образі простої жінки, яка вдома гладить білизну і дивиться телевізор. Починається фільм зі слів: «Я не вірю Путіну». Далі актриса розповідає історію засудження Віктора Шура.

У супровідному тексті режисер-постановник фільму Вікторія Фаєр нагадала історію циклу: «Московський режисер Таїсія Кругових закликала колег Сенцова зняти по короткому двохвилинному фільму про кожного з них, проект називається "Список Сенцова" за аналогією, як пояснила Кругових, зі "Списком Шиндлера"» .

Сама Кругових зняла історію Теймура Абдуллаєва (справа «Хізб ут-Тахрір»). Також вже зняті короткометражки про Еміра Усеіна-Куку (Ялтинська група по "справі Хізб ут-Тахрір"), Нурі Примова (Севастопольська група по "справі Хізб ут-Тахрір"), Теймура Абдуллаєва (Сімферопольська група по "справі Хізб ут-Тахрір" ), Енвера Мамутова (перша Бахчисарайська група по "справі Хізб ут-Тахрір"), Станіслава Клиха ( "Чеченська справа") і Олега Сенцова ( "справа Кримської четвірки").

У 2015 році Брянський обласний суд засудив до 12 років колонії суворого режиму громадянина Росії Віктора Шура за статтею 275 КК (держзрада в формі шпигунства). Правозахисний центр «Меморіал» визнав Шура політичним в'язнем. У 2016 році Віктор Шур отримав громадянство України.

Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд подав офіційне прохання президенту Росії Володимиру Путіну помилувати українського режисера Олега Сенцова.

Незаконно засуджений в РФ за сфабрикованими обвинуваченнями в терористичній діяльності український режисер Олег Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів в РФ.

В цілому в Росії і анексованому Криму тримають близько 70 українських політв'язнів.