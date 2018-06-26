У пробах загиблих бджіл на Дніпропетровщині виявили хімічну речовину

Лабораторні дослідження виявили інсектицид у пробах загиблих бджіл на Дніпропетровщині. Про це повідомили Радіо Свобода у головному управлінні Держспоживслужби в Дніпропетровській області у відповіді на запит.

За даними відомства, зі скаргою на масову загибель бджіл звернулося п’ятеро пасічників, два випадки вже досліджені.

У Петропавлівському районі у результаті лабораторного дослідження зразків загиблих бджіл та сільськогосподарських культур виявлено хімічну речовину – лямбда-цигалотрин. Як пояснили у відомстві, ця діюча речовина входить до складу інсектицидів – хімічних препаратів для знищення шкідливих комах і є досить поширеною в Україні.

«Не всі постраждалі зробили лабораторні дослідження, адже вони досить коштовні. Один із бджолярів замовив такий аналіз і оплатив. Тому не можна сказати, що це – причина загибелі бджолосімей в усіх випадках», – сказали у відомстві.

Там також пояснили, що тепер результати лабораторного дослідження можуть стати доказом в суді.

Водночас в управлінні поінформували, що дослідження зразків, відібраних у Криворізькому районі, де сталась масова загибель бджіл, поки нічого не виявили.

Між тим цими днями у Криничанському районі заявили про новий масовий мор бджіл, у результаті якого загинуло 450 бджолосімей.