У РФ заявили, що не звільнять Сенцова на прохання генсека Ради Європи

Український політв'язень Олег Сенцов не може бути помилуваний на підставі прохання, направленого від імені генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда. Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "Укрінформ" із посиланням на ТАСС.

"Ви знаєте, що таке прохання з точки зору російського законодавства не може стати підставою для якихось дій, тому що ви знаєте, яка процедура помилування в Російській Федерації", - сказав представник Кремля.

При цьому Пєсков припустив, що зазначений лист Ягланда "було надіслано по дипломатичних каналах". "Поки що я не бачив цього листа, тому нічого не можу сказати", - додав він.

При цьому прес-секретар Володимира Путіна нагадав, що процедура помилування чітко прописана в російському законодавстві. "Ми про це говорили неодноразово, це я зараз не хочу повторювати", - сказав він.

Відповідаючи на питання, чи є якісь зрушення в питанні звільнення Сенцова, представник Кремля заявив, що "новин та зрушень немає".

Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд подав офіційне прохання президенту Росії Володимиру Путіну помилувати українського режисера Олега Сенцова. Незаконно засуджений у РФ за сфабрикованими звинуваченнями у терористичній діяльності український режисер Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів в РФ.