У Туреччині в липні відкриють музей Трої

Як відомо, Міністерство культури і туризму Туреччини оголосило 2018-й – Роком Трої, на який припадає 20-а річниця включення Трої до Списку світової спадщини ЮНЕСКО. Завдяки культурним, спортивним та науковим заходам на національному та міжнародному рівні, місто Чанаккале перетворилося на важливий центр, який відвідують любителі історії з усього світу.

Музей Трої був обраний найкращим зразком сучасного археологічного музею з-поміж 150 проектів на Національному архітектурно-дизайнерському конкурсі. У липні відбудеться спеціальна церемонія відкриття, на яку будуть запрошені представники національних та міжнародних ЗМІ, лідери суспільної думки у галузі культури, мистецтва і туризму, а також видатні постаті у світі мистецтва та спорту.

Територія музею знаходиться під відкритим небом площею 37.250 кв.м., з них головна будівля займає 12.765 кв.м. Площа виставкових залів складає більше 3.000 кв.м., в них представлено приблизно 2.000 експонатів, знайдених у містах Троя і Троада: скульптури, саркофаги, написи, вівтарі, металевий посуд, золоті прикраси і монети. Крім цього, 24 зразків ювелірних прикрас, які були контрабандою вивезені з Археологічного комплексу до США та повернуті назад у 2012 році.

Відвідувачі музею матимуть змогу познайомитись з археологічною експозицією, яка розташована на чотирьох поверхах та розділена на сім основних категорій: “Археологія у регіоні Троада”, “Бронзова доба Трої”, “Епос Іліада та Троянська війна”, “Троада та Іліон в античний період”, “Період Східної Римської та Османської імперій”, “Історія археології”, “Сліди Трої”.

Також на території музею зустрічаються культури Сходу та Заходу, вони розповідатимуть про 5000-річні легенди та міфи, цивілізацію Трої та її значення для культурної спадщини Туреччини. Демонструючи усі подробиці життя давнього міста, Музей Трої надасть відвідувачам з усього світу максимально вичерпну інформацію, адже всі експонати будуть представлені за допомогою діорам, анімації, інтерактивних фільмів та імітування.