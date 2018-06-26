У Вашингтоні наближена до Путіна компанія подала до суду на спецпрокурора США Мюллера

Компанія російського мільярдера, наближеного до президента Росії Володимира Путіна, просить суд закрити справу, відкриту проти неї спеціальним прокурором США Робертом Мюллером, який розслідує ймовірне втручання Москви в американські президентські вибори 2016 року, передає Радіо Свобода.

Використовуючи аргументи, наведені нещодавно президентом Дональдом Трампом, «Конкорд менеджмент», компанія, яку, за даними прокурорів, контролює близький до Путіна бізнесмен Євген Пригожин, 25 червня подала позов в окружний суд у Вашингтоні. Юристи компанії заявляють, що Мюллер був призначений незаконно, і йому бракує законних повноважень для розслідування.

Російська компанія стверджує, що Мюллер не був призначений президентом чи затверджений Сенатом, і тому заступник міністра юстиції США Род Розенстайн порушив положення про призначення посадових осіб США, коли призначив Мюллера в травні 2017 року.

Раніше цього місяця президент США Дональд Трамп у Twitter написав, що «призначення спеціального прокурора є абсолютно неконституційним».

«Конкрод» є однією з трьох російських організацій, яким висунули обвинувачення в рамках розслідування Мюллера в лютому. Ці компанії, а також 13 російських громадян підозрюють у злочинній змові з метою втручання у вибори в США, щоб покращити шанси Трампа на перемогу і зменшити шанси його опонентки, кандидата від демократів Гілларі Клінтон.

Проти цих російських компаній і громадян діють персональні санкції США.

Нагадаємо, спецпрокурор із розслідування можливого втручання Росії в американські вибори Роберт Мюллер також займається справою екс-глави передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта. Як повідомлялося раніше, П.Манафорт і екс-радник президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Майкл Флінн вважаються основними фігурантами розслідування про передбачуване втручання РФ у президентські вибори США 2016 року.

4 квітня у Сполучених Штатах Америки винесено перший вирок у результаті розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про російське втручання в президентські вибори в 2016 році. Суд у Вашингтоні засудив адвоката з Лондона Алекса ван дер Зваана, який в лютому визнав себе винним і співпрацює зі слідством, за дачу неправдивих свідчень до 30 діб арешту і штрафу в розмірі 20 тис. доларів.

Під час спеціального розслідування Роберта Мюллера з'ясувалося, що підприємці Леонард Блаватник, Саймон Кукс та Ендрю Інтратер, котрі представляють в Сполучених Штатах інтереси великих російських компаній, внесли у передвиборчий фонд чинного американського президента біля $2 млн.

Пізніше Мюллер розкрив запитання до Трампа щодо втручання РФ у вибори.Офіс спецпрокурора також хотів би почути від Трампа відповіді про зустріч представників його кампанії з росіянами у Trump Tower, після якої був оприлюднений компромат на Гілларі Клінтон. Крім того, слідчі цікавляться, що все ж таки сталося під час подорожі Трампа до Москви в 2013 році на конкурсі "Міс Всесвіт".

Пізніше повідомлялося, що конгрес США не знайшов свідчень змови між штабом Трампа і РФ.

Повідомлялося також, що у США вимагали від Мюллера закінчити розслідування або оприлюднити докази зв'язків Трампа з РФ.

Після цього офіс спецпрокурора США Роберта Мюллера, який розслідує втручання Росії у президентські вибори в США, висунув нові обвинувачення проти екс-менеджера кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта, а також його помічника Костянтина Килимника.

Днями також стало відомо, що американський лобіст, який працював на російського олігарха, пов’язаного з колишнім керівником передвиборчої кампанії Дональда Трампа – Полом Манафортом, зустрічався з засновником WikiLeaks Джуліаном Ассанжем щонайменше дев’ять разів минулого року.