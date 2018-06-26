У Європарламенті готують резолюцію щодо невизнання результатів виборів мера Кишинева

У Європарламенті планують терміново ухвалити резолюцію щодо невизнання результатів виборів міського голови Кишинева. Про це написала депутат Європарламенту Ребека Хармс у Тwitter, повідомляє Укрінформ.

«Європарламент, можливо, наступного тижня у Страсбурзі обговорить термінову резолюцію щодо виборів мера Кишинева у частині їхнього невизнання», - написала європарламентарій у Twitter.

Як відомо, Верховний суд Молдови анулював результати виборів мера Кишинева, перемогу на яких отримав лідер партії "Платформа "Гідність і правда" Андрій Нестасє.

Верховний суд після багатогодинних дебатів залишив в силі рішення Апеляційної палати Кишинева, відповідно до якого вибори визнані такими, що не відбулися. Рішення ВС остаточне і оскарженню не підлягає.

Сам Нестасє назвав рішення суду політичним, звинувативши в цьому лідера правлячої коаліції, голову Демократичної партії Влада Плахотнюка.

Декількома днями раніше Апеляційна палата молдавської столиці залишила в силі рішення суду першої інстанції, яка винесла вердикт про невизнання підсумків голосування на виборах 3 червня цього року.

Згідно з вердиктом суду, рішення про невизнання виборів було прийняте через те, що в день голосування Нестасє оприлюднив на своїй сторінці в соціальних мережах відеозвернення до виборців із закликом прийти на виборчі дільниці і проголосувати. Звернення було кваліфіковане суддями як «агітація в день виборів», що заборонено молдавським законодавством про вибори. З аналогічним зверненням до виборців звернувся і опонент Нестасє, представник Партії соціалістів Іон Чебан.

За підсумками голосування (вибори відбулися 3 червня), за Нестасє проголосувало 52% виборців, а за представника Партії соціалістів Іона Чобану - близько 48% громадян.

Ще один тур дострокових виборів проводитися не буде, оскільки за рік до чергових виборів мера, намічених на травень 2019 року, законодавством заборонено проводити дострокові вибори.

До чергових виборів молдавською столицею керуватиме виконувач обов'язків мера Руслан Кодряну.