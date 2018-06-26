УЄФА дозволив вживати алкоголь на стадіонах під час єврокубкових матчів

УЄФА зняв заборону на продаж алкогольних напоїв під час єврокубкових матчів. Про це повідомляє Daily Mail.

З наступного сезону вболівальники зможуть купувати алкогольні напої на матчах Ліги чемпіонів та Ліги Європи. УЄФА вніс поправки до регламениту.

"Організатор матчу має право продавати та поширювати алкоголь на стадіоні та у його околицях у межах національного та місцевого законодавства", - йдеться у оновленій статті регламенту УЄФА з безпеки та правопорядку.

З 2000 року вболівальник не могли купувати алкоголь на території стадіонів та у їхніх околицях під час матчів під егідою УЄФА. Обмеження були запроваджені задля уникнення безладів на трибунах.