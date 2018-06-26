В Афганістані від атаки американського дрону загинули 11 людей

В афганській провінції Нурістан унаслідок атаки американського дрону загинуло 11 людей, включаючи 6 цивільних. Про це пише AP із посиланням на губернатора провінції Хазіфа Абдула Каюма.

"Внаслідок атаки американського дрону в афганській північно-східній провінції Нурістан загинуло 11 людей, включаючи шістьох цивільних", - йдеться у повідомленні.

За словами Каюма, йдеться про загибель шістьох цивільних і п'ятьох талібів у понеділок увечері в районі Вайгал. Він також додав, що напад стався у місці, де таліби разом з місцевими хотіли відвідати бойовика, якого раніше було поранено внаслідок попередньої атаки дрону.

В армії США ще не прокоментували даний випадок.

Нагадаємо, раніше у червні в результаті американсько-афганського авіаудару на кордоні між Афганістаном та Пакистаном у провінції Кунар було ліквідовано ватажка пакистанських талібів Муллу Фазлулла.