В Італії за результатами місцевих виборів праві сили здобули контроль над більшістю муніципалітетів

Праворадикальна партія Ліга здобула перемогу в кількох регіонах Італії, де традиційно підтримували ліві сили.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Відтак, Ліга отримала перемогу над лівою Демократичною партією Італії у тосканських містах Піза, Масса і Сієна.

Також союзник по коаліції Ліги — правопопулістський "Рух 5 зірок" здобув перемогу у традиційно лівому місті Імола на півночі країни.

Зазначимо, що попри коаліцію з «Рухом 5 зірок», Ліга йшла на місцеві вибори у правому блоці спільно з партією екс-прем'єра Італії Сільвіо Берлусконі та євроскептичною партією «Брати Італії».

Внаслідок виборів праві сили матимуть контроль над 11 муніципалітетами, а ліві сили зберегли контроль лише над 5 муніципалітетами.