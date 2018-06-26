В Україні з 1 липня підприємства матимуть право заокруглювати суми в чеку

З 1 липня 2018 року набирає чинності постанова Національного банку України №25 «Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів». Відповідно до неї, юридичні та фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність, у випадку відсутності монет дрібних номіналів, можуть проводити заокруглення суми в чеку.

Про це повідомили в Європейській бізнес асоціації (ЄБА), передає Agravery.

Однак, на даний момент відсутнє роз’яснення щодо того, як саме має вестись касова та бухгалтерська документація після заокруглення. А саме:

яка сума має передаватись в касових чеках для ДФС (до чи після заокруглення);

яку суму потрібно вказувати при реєстрації податкових накладних в електронній системі;

чи буде в принципі система мати можливість зареєструвати накладну із заокругленням;

чи буде проходити коригування без перешкод, адже інколи компаніям доводиться робити повернення товарів та вносити зміни в податкові накладні.

Європейська Бізнес Асоціація підтримує дану ініціативу. В той же час, ми звертаємось до Національного банку України, Міністерства фінансів України та Державної фіскальної служби з проханням не застосовувати штрафні санкції за порушення касової дисципліни у зв’язку з відсутністю роз’яснення до постанови №25 до моменту, поки відповідний документ буде підготовлено та оприлюднено. Це є принципово важливим питанням. Спочатку потрібно фіналізувати законодавство, а вже потім карати за його не виконання, — наголосили в ЄБА.

Відповідно до постанови №25, сума, що закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюється в бік зменшення. Сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюється в бік збільшення. Попередньо планувалось, що заокруглення буде стосуватись кінцевих сум в чеках, де розрахунки йдуть за готівку. Крім того, принцип заокруглення не має впливати на мінімальні та максимальні ціни при продажі алкоголю та тютюну. Адже дане питання відноситься до компетенції антимонопольного законодавства і втручання в процес формування цін не може мати місця. Заокруглення в результаті розрахунків та формування цін змішувати не можна.