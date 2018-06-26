Вчені у США розробили швидкий і доступний метод синтезу ДНК

Учені з Інституту біоенергетики в Берклі (США) розробили швидкий, точний і доступний метод синтезу ДНК, що значно прискорить темпи медичних і біохімічних відкриттів.

Традиційний метод створення ДНК за останні чотири десятиліття не змінився, та передбачає приєднання чотирьох типів будівельних блоків, повідомляє espreso.tv.

"Але такий ланцюг обмежений тільки 200 хімічними основами. Для створення невеликого гена може знадобитися кілька тижнів і приблизно $300. Новий підхід полягає у використанні ферменту, який міститься в клітинах імунної системи. Замість копіювання ДНК за допомогою полімерази, він додає чотири основні види нуклеотидів до існуючої ДНК", - йдеться у повідомленні.

У такий спосіб можна домогтися результату в 200 основ за хвилину і ДНК довжиною до декількох тисяч основ. При цьому число помилок зводиться до мінімуму.

Такий метод синтезу ДНК поки ще не готовий до використання. Його точність становить 98%, водночас традиційні методи показують результат 99,5%. Якщо вчені покращать свою технологію, то на синтез складного гена знадобиться всього кілька годин.