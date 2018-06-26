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Верховний суд США визнав правочинним антиміграційний указ Трампа

26 червня, 2018 - 22:15
Фото Reuters

Верховний суд США визнав конституційним указ президента Дональда Трампа, який забороняє в'їзд в США громадянам низки країн з високим рівнем терористичної загрози - деяких країн Близького Сходу, Венесуели та Північної Кореї. Ініціативу Трампа підтримали п'ятеро суддів, четверо висловились проти.

Суд встановив, що ця норма не є дискримінацією на основі релігії та не порушує конституцію країни. "Ми не висловлюємо поглядів щодо обґрунтованості політики", - зазначив голова суду Джон Робертс, цитує агентство Reuters.

Він додав, що уряд достатньо обґрунтував заборону міркуваннями нацбезпеки, указ видано в рамках повноважень виконавчої влади, а також щоб прийняти його міг будь-який президент. Рішення Верховного суду означає, що втрачають чинність ухвали судів нижчих інстанцій, які блокували цей указ.

Дональд Трамп зрадів рішенню суду. "Верховний суд підтримав заборону на в’їзд. Вау!", - написав він у Twitter.

Перший антиміграційний указ Трампа, підписаний одразу після його вступу на посаду, було заблоковано суддями. Другий антиміграційний указ Трамп підписав у березні 2017 року, однак він теж став предметом судової тяганини. У червні того ж року Верховний суд США частково дозволив його застосування терміном на 90 днів.

Після того, як указ втратив чинність, у вересні Трамп підписав ще один, уже третій варіант заборони, але в жовтні він був також заблокований. Згідно з останнім указом, в’їзд в США заборонено більшості громадян Ірану, Лівії, Сомалі, Сирії та Ємену. Трамп аргументував необхідність цієї заборони міркуваннями нацбезпеки.

Джерело: Deutsche-Welle

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