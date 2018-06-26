Влада Британії викупить будинки постраждалих у результаті отруєння нервово-паралітичною речовиною у Солсбері

Влада Великої Британії викупить будинки в Солсбері, де мешкали колишній російський шпигун Сергій Скрипаль і поліцейський Нік Бейлі, постраждалі в результаті отруєння нервово-паралітичною речовиною.

Про це повідомляє The Times, передає Радіо Свобода.

Видання зазначає, що отруйна речовина «Новачок», використана для отруєння, зробила ці будинки непридатними для проживання.

Крім того, британський уряд викупить автомобілі й інше майно потерпілих. Загальна сума операції складе близько одного мільйона фунтів. Як очікується, на фінансову операцію підуть кошти платників податків.