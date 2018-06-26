Ягланд: Мене не спинить відмова Кремля звільнити Сенцова

Рада Європи має намір продовжувати роботу зі звільнення українських політв'язнів в РФ і бачить одним з методів деескалації конфлікту між Україною і Росією обмін ув'язненими з обох сторін. Про це генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив на літній сесії ПАРЄ в Страсбурзі, повідомляє Укрінформ.

«Мені здається, що прийшов час передати обом сторонам наступні тези: що необхідно припинити ескалацію напруженості, й одним з методів деескалації було б звільнення ув'язнених і надалі - обмін ув'язненими. В першу чергу, це питання я порушував (в ході візиту в Москву - ред.) у зв'язку з паном Сенцовим, але також говорив про ситуацію щодо всіх інших ув'язнених з обох сторін. Я продовжуватиму цю роботу», - сказав генсек, відповідаючи на питання представника української делегації Олексія Гончаренка.

При цьому Ягланд сказав, що не знає про відмову Кремля на його лист президенту Росії із закликом звільнити Олега Сенцова з гуманітарних міркувань.

«Я не збираюся здаватися. Тому що мені здається дуже важливим, щоб дві сторони робили зусилля для зниження напруженості, щоб припинити будь-яку форму військових дій, чи то на словах або за допомогою зброї, або гібридної війни», - сказав генсек.

Він також підкреслив, що нинішні зустрічі і контакти за участю омбудсменів Росії і України відбуваються за його ініціативою.

Як повідомлялося, незаконно засуджений в РФ за сфабрикованими обвинуваченнями в терористичній діяльності український режисер Олег Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити усіх українських політв'язнів в РФ.

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд 25 червня подав офіційне прохання президентові Росії Володимиру Путіну помилувати Сенцова.

Проте прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков 26 червня заявив журналістам, що Сенцов не може бути помилуваний на підставі цього прохання.

Український омбудсмен Людмила Денісова з 15 червня знаходиться в Росії, але їй постійно відмовляють у зустрічах з українськими політв'язнями.

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова прибула до Києва 26 червня вранці. Вона зустрілася з моряками судна "Норд", затриманого в акваторії Азовського моря 25 березня під прапором Росії.

Всього в Росії і анексованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів, серед них і журналіста Укрінформу Романа Сущенка, якого в РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму за нібито шпигунство.