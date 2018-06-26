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Олег Ольжич, український поет, археолог і політичний діяч

Ягланд подав Путіну прохання помилувати політв’язня Сенцова

26 червня, 2018 - 09:12
Фото: coe.int

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд подав офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна помилувати українського режисера Олега Сенцова, який в ув'язнені в РФ голодує вже більше 40 днів. Про це повідомляє "Голос Америки".

Як керівник Ради Європи Генсек має право це зробити згідно з Європейською конвенцією з прав людини.

"Документ було відправлено, чекаємо на офіційне підтвердження дипломатичними каналами Росії", - повідомили у прес-службі Ради Європи.

При цьому у Страсбурзі відкрилася літня сесія ПАРЄ. 26 червня на засіданні з промовою очікується Президент України Петро Порошенко.

У день відкриття сесії Бюро асамблеї вирішуватиме, чи вносити до порядку денного питання термінових дебатів щодо звільнення Олега Сенцова та інших українських політв'язнів, пише видання.

Нагадаємо, 20 червня Ягланд заявив про готовність подати прохання про помилування Сенцова.

Наразі Олег Сенцов перебуває у виправній колонії у місті Лабитнангі на півночі РФ. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, яких утримують у Росії та окупованому Криму.

Джерело: Голос Америки

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