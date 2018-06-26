З 1 липня у Вільнюсі вводять туристичний збір

У Вільнюсі з 1 липня 2018 року з гостей міста стягуватимуть туристичний збір у розмірі 1 євро з людини за ніч в готелі або іншому туристичному об'єкті розміщення. Про це повідомляє ЄП з посиланням на портал Vilnius-Tourism.

"З 1 липня 2018 року у Вільнюсі буде стягуватися туристичний збір у розмірі 1 євро за ніч з однієї людини. Збір підлягає сплаті усіма гостями столиці, які користуються послугами розміщення", – йдеться в повідомленні.

Метою рішення щодо туристичного збору є збільшення конкурентоспроможності Вільнюса, розвиток міжнародного маркетингу в сфері туризму, збільшення туристичних потоків у Вільнюсі, збільшення експорту послуг.

Оплата буде зніматися під час купівлі номера готелю, в чеку податок зазначатимуть окремим рядком.

За даними порталу, туристичний податок не стягуватиметься з хворих, чиє лікування оплачує держава, з осіб молодших за 18 років і старших (за підтвердження навчання в школі), з інвалідів (з рівнем працездатності 0-40%). Також податок не сплачуватимуть особи, які орендували житло в столиці на тривалий термін (від місяця) і групи осіб, що здають в оренду десять або більше кімнат, для яких звільнення від сплати діє до 1 січня 2019 року.

Дедалі більше міст та курортів вводять податок для туристів. Такий податок вже діє в популярних містах Німеччини, Італії, Іспанії, Балеарських островів, Голландії та Франції.