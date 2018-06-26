За добу на Донбасі бойовики 24 рази обстріляли позиції ЗСУ, 1 військовий отримав поранення

Російські окупаційні війська за минулу добу 24 рази вдалися до прицільного вогню по українських позиціях, чотири з яких – із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу. Про це повідомляє штаб ООС.

"На Луганському напрямку найгарячіше було в районі населеного пункту Кримське. Там ворог застосовував по наших позиціях 120-мм міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. Також ворожа активність спостерігалася біля населених пунктів Луганське та Золоте", - йдеться у повідомленні.

Також на Донецькому напрямку противник застосував по захисниках Авдіївки та Крутої Балки 82-мм міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. Під прицільним вогнем перебували також захисники Мар’їнки, Кам’янки та Верхньоторецького.

На Маріупольському напрямку російські найманці застосовували гранатомети різних типів, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Противник обстрілював українські позиціі в районі населених пунктів Лебединське, Гнутове, Широкине, Павлопіль та Старогнатівка.

"У наслідок активних бойових дій одного нашого захисника поранено", - пише штаб.

За даними розвідки, які потребують уточнення, двох бойовиків російських окупаційних військ знищено, трьох поранено.

"Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ два рази відкривали вогонь по наших захисниках. На Луганському напрямку ворог обстріляв з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї наші позиції у районі міста Золотого, а з РПГ та стрілецької зброї у районі населеного пункту Лебединське, що на Маріупольському напрямку", - зазначають в ООС.