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31 серпня Україна вимикає аналогове телебачення

26 серпня, 2018 - 12:20
Фото Укрінформ

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення нагадує, що з 31 серпня Україна вимикає аналогову технологію передачі телесигналу. Про це йдеться у повідомленні на сайті Нацради.

"Кабінет Міністрів постановою  від 13 червня 2018 року № 509 вніс зміни до Плану використання радіочастотного ресурсу України стосовно термінів використання аналогової технології телевізійного мовлення. Відтак 31 серпня 2018 року аналогове телевізійне мовлення припиняється на всій території країни", - йдеться у повідомленні.

Нацрада внесла пропозиції до Кабінету Міністрів про необхідність збереження аналогового мовлення на територіях з особливим режимом мовлення, на прикордонні, де існують ризики інформаційного впливу країни-агресора, для суспільного мовника (НСТУ) та місцевих компаній, які не мають цифрових ліцензій. Уряд врахував пропозицію про збереження аналогового мовлення на територіях з особливим режимом мовлення – 18 липня внесено зміни до постанови. Інші пропозиції також мають бути враховані найближчим часом.

Перехід на цифрову технологію передачі сигналу Україна здійснює відповідно до зобов’язань, передбачених Регіональною угодою «Женева-2006».

31 липня відбулося вимкнення аналогового радіосигналу в Києві й Кіровоградській області. Ці регіони під час засідань Міжвідомчої координаційної групи з впровадження в Україні цифрового телевізійного мовлення при Держспецзв’язку були визнані як найбільш підготовлені до переходу на цифру.

Джерело: День

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