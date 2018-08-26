Абе візьме участь у виборах глави правлячої партії Японії

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе оголосив про чергове висунення на посаду голови Ліберально-демократичної партії (ЛДП), вибори пройдуть у вересні. Про це повідомляє The Japan Times, передає "РБК-Україна".

Зазначимо, вибори голови Ліберально-демократичної партії Японії заплановано на 20 вересня. Переможець автоматично очолить уряд Японії.

"Наступного місяця я візьму участь у виборах голови ЛДП", - заявив Абе і підкреслив, що зробить все, щоб виправдати довіру жителів країни і однопартійців.

У вересневому голосуванні візьмуть участь 405 парламентських і 405 регіональних депутатів ЛДП, переможця визначать простою більшістю голосів. За даними Kyodo, Абе користується підтримкою приблизно 70% депутатів своєї партії

У разі переобрання Абе, він збереже можливість очолювати уряд до 2021 року. При такому сценарії вже через рік він поб'є рекорд Таро Кацури, який на початку XX століття очолював уряд Японії протягом 2886 днів.