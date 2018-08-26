Авдіївський коксохім вийшов на довоєнну потужність, - Порошенко

Авдіївський коксохімічний завод вийшов на довоєнну промислову потужність.

Про сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко перед мешканцями Авдіївки на відкритті нового газогону, передає УНН.

“Працюють всі цехи. Завод вийшов на довоєнну потужність. Завод почав набирати інженерний персонал”, - сказав Порошенко.

Він додав, що “люди вірять в те, що мирне життя в Авдіївці буде забезпечено українською владою”.

Крім того, за словами Президента Авдіївка стала символом українського патріотизму.

“Авдіївка стала символом української стійкості, стала символом української ефективності, символом патріотизму… Це стало символом нашої солідарності. Ми захистимо Авдіївку. Ми зробимо так, щоб рука російського окупанта не відключала електроенергію, не перекривала газ”, - сказав Порошенко.

Нагадаємо, що українські дипломати залучатимуть країни ЄС до відновлення Донбасу.