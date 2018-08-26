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Бойовики з міномету обстріляли Південне

26 серпня, 2018 - 18:56
Фото Артема Сліпачука, "День"

25 серпня російсько-терористичні війська обстріляли з міномету калібром 120 мм селище Південне Бахмутського району на Донеччині.

Повідомлення про обстріл надійшло сьогодні о 10 ранку.

Прес-центр Операції Об’єднаних сил повідомляє, що на асфальтованій дорозі по вулиці Островського від вибуху 120-мм міни з’явилася вирва. Уламки від міни пошкодили фасад Будинку культури.

Вогонь вели з Горлівки убік Південного. Відстань від місця влучання міни до найближчих українських позицій становить близько 1 км.

Джерело: День

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