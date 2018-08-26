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Британія може створити власну супутникову систему навігації через Brexit

26 серпня, 2018 - 20:53
Фото Sunday Telegraph

Велика Британія займеться розробкою власної супутникової системи навігації через те, що ЄС може обмежити країні доступ до секретної інформації після її виходу з Союзу.

Про це повідомляє Sunday Telegraph.

“Велика Британія займеться розробкою власної супутникової системи навігації, яка буде конкурентом Galileo, проекту ЄС, через те, що Союз може обмежити країні доступ до секретної безпекової інформації після Brexit”, – йдеться у повідомленні.

За даними Sunday Telegraph, міністр фінансів Великої Британії Філіп Хаммонд вже підписав розпорядження на суму в 100 мільйонів фунтів стерлінгів на дослідження розробки такої сателітної системи. Британська влада планує цього тижня зробити офіційне оголошення щодо цього.

На думку експертів, такий амбітний проект уряду може обійтися країні в три мільярди фунтів стерлінгів.

Як повідомляє Reuters, в ЄС неодноразово заявляли, що Британії зможе й далі отримувати відкриті сигнали від Galileo, проте британській армії може бути обмежений доступ до зашифрованої версії після того, як супутник увійде в експлуатацію в 2020 році.

Зазначається, що Британія планує зайнятися розробкою власної навігаційної сателітної системи, якщо ЄС наполягатиме на обмеженні доступу країні до секретної інформації в проекті Galileo. Британія також вимагатиме компенсацію в 1 мільярд фунтів стерлінгів за роботу в європейському проекті, яка розпочалася ще у 2003 році.

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