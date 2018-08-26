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Чоловіча збірна України здобула четверту перемогу у відборі на Євро-2019

26 серпня, 2018 - 11:53
Фото Zik

Чоловіча збірна України з волейболу здобула четверту перемогу у відборі на чемпіонат Європи-2019, обігравши на виїзді Угорщину 3:1. Про це повідомляє "Укрінформ".

Три дні тому на своєму майданчику збірна України обіграла угорців без проблем – 3:0. В гостях перемогти вдалося з чималими труднощами. В першій партії наші перемогли 28:26, відігравши при цьому два сет-поїнти. Другу партію українці взяли 25:20. Далі угорці один сет відіграли – 25:19, але у четвертій партії Україна все ж перемогла 26:24 і здобула четверту перемогу у відборі. 

Збірна України впевнено посідає перше місце у своїй відбірній групі. У неї 11 очок після 4 матчів. Вибороти путівку на Євро-2019 наші волейболісти можуть вже наступного поєдинку, якщо обіграють Македонію.

 

Джерело: Укрінформ

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