Чоловіча збірна України здобула четверту перемогу у відборі на Євро-2019

Чоловіча збірна України з волейболу здобула четверту перемогу у відборі на чемпіонат Європи-2019, обігравши на виїзді Угорщину 3:1. Про це повідомляє "Укрінформ".

Три дні тому на своєму майданчику збірна України обіграла угорців без проблем – 3:0. В гостях перемогти вдалося з чималими труднощами. В першій партії наші перемогли 28:26, відігравши при цьому два сет-поїнти. Другу партію українці взяли 25:20. Далі угорці один сет відіграли – 25:19, але у четвертій партії Україна все ж перемогла 26:24 і здобула четверту перемогу у відборі.

Збірна України впевнено посідає перше місце у своїй відбірній групі. У неї 11 очок після 4 матчів. Вибороти путівку на Євро-2019 наші волейболісти можуть вже наступного поєдинку, якщо обіграють Македонію.