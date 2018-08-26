День в ООС: українські бійці підірвалися на мінно-вибухових пристроях, є загиблі

Двоє військовослужбовців загинули, один поранений, троє отримали бойові травми через підрив на мінно-вибухових пристроях.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

“На Луганському напрямку в районі відповідальності однієї з бригад мали місце два випадки підриву на мінно-вибухових пристроях. В одному з них, виконуючи бойове розпорядження командира батальйону щодо перевірки мінно-вибухових загороджень, внаслідок підриву на вибуховому пристрої один військовослужбовець був поранений, ще один зазнав травмування.

В районі оборони іншого батальйону через особисту необережність військовослужбовця стався підрив мінно-вибухового пристрою, в результаті чого два військовослужбовці загинули, два отримали бойові травми”, – йдеться в повідомленні.

За даними фактами проводиться ретельна перевірка, зазначили у штабі.

Поряд із цим, упродовж поточної доби з 7.00 до 18.00 російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню.

Бойовики вели прицільний вогонь з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під обстріл потрапили позиції Об’єднаних сил у районах населених пунктів Луганське, Південне, Новотроїцьке, Водяне, Гнутове та Лебединське.

“У всіх випадках командири підрозділів приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника з метою змусити його припинити обстріл”, – наголосили у штабі.