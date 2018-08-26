Фото патріота в Ужгороді: світлини, які рятують життя

Уже 5 рік поспіль волонтери Руху підтримки закарпатських військових разом з кращими фотографами Ужгорода об’єднують зусилля, аби не тільки заробити для військових, але й подарувати містянам та гостям надзвичайно гарні патріотичні світлини.

Вартість фото – благодійна пожертва у волонтерську скриньку. Завантажити його буде можливість вже за кілька годин на офіційній сторінці заходу у Фейсбуці. Сфотографуватися закарпатці можуть упродовж двох днів. Для багатьох зробити патріотичний портрет зі своїми друзями чи родиною у День Незалежності стало гарною традицією. «Я завжди згадую 2014-ий, коли волонтери лише починали свою діяльність у місті. Тоді «Фото патріота» була одна з акцій, якою вони збирали копійку до копійки, щоб допомогти Захисникам на Сході. Там ми і познайомилися. Відтоді ця акція, як і весь РПЗВ, стали потужною силою, частиною якої я горжусь бути!»- заначила Дню мама двох діток Наталія Сарай-Сеневич.

Приходять упродовж святкових днів до жовто-блакитного банеру і цілими дружніми колективами. «Прийшли, бо відчуваємо, що то свято прапора. Ми вранці пройшлися ходою із довжелезним прапором. А хотілося ще й зробити фото, яке би стало нашою невеличко доброю справою і допомогло зібрати кошти нашим військовим» - прокоментувала Дню голова Ужгородського осередку Пласту Людмила Лівак.

І не фотографіями єдиними заробляють волонтери. Напередодні вони частували усіх жовто-блакитним тортом, який діти оздоблювали власноруч. Також малювали стяги долонями, плели патріотичну маскувальну сітку. Сьогодні на площі Фенцика усіх закликають прийти на волонтерський торжок хенд-мейду, пограти у безпрограшну лотерею, спробувати патріотичні смаколики і взяти участь у бульбашковому флеш-мобі, який завершиться киданнями жовтої та блакитної фарб холі.

Цьогоріч усі зібрані під час волонтерських акції кошти будуть спрямовані на лікування поранених в АТО бійців.

Вікторія Жуйко, Ужгород

Світлини з офіційної сторінки «Фото патріота - Ужгород»