Клімкін: Життя Маккейна стало прикладом для всіх нас

26 серпня, 2018 - 10:28
Безкомпромісність і принциповість у відстоюванні добра великого друга України сенатора Джона Маккейна є прикладом для всіх. Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав у Twitter.
"В України багато друзів. Але Джона Маккейна ніким не замінити. Добро та принципи - без компромісів: його життя стало прикладом для всіх нас", - написав Клімкін.
В України багато друзів. Але Джона Маккейна ніким не замінити. Добро та принципи - без компромісів: його життя стало прикладом для всіх нас.
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) August 26, 2018
Як повідомлялося, 81-річний сенатор Джон Маккейн помер в оточенні родини у суботу, 25 серпня.
Президент України Петро Порошенко висловив співчуття родині та друзям американського сенатора-республіканця Джона Маккейна: "Ми ніколи не забудемо його неоціненний внесок в розвиток демократії і свободи в Україні та підтримку нашої держави. Сенатор був разом з українцями на Майдані та підтримував дух українських військових на Донбасі. Пам’ять про Джона Маккейна назавжди залишиться в наших серцях".
Джерело: День