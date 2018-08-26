Страх - це можливість для сміливості, а не доказ боягузтва.
Джон Маккейн, американський державний діяч, політик, сенатор-республіканець

Клімкін: Життя Маккейна стало прикладом для всіх нас

26 серпня, 2018 - 10:28
Фото Миколи Сірука, "День"

Безкомпромісність і принциповість у відстоюванні добра великого друга України сенатора Джона Маккейна є прикладом для всіх. Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав у Twitter.

"В України багато друзів. Але Джона Маккейна ніким не замінити. Добро та принципи - без компромісів: його життя стало прикладом для всіх нас", - написав Клімкін.

Як повідомлялося, 81-річний сенатор Джон Маккейн помер в оточенні родини у суботу, 25 серпня.

Президент України Петро Порошенко висловив співчуття родині та друзям американського сенатора-республіканця Джона Маккейна: "Ми ніколи не забудемо його неоціненний внесок в розвиток демократії і свободи в Україні та підтримку нашої держави. Сенатор був разом з українцями на Майдані та підтримував дух українських військових на Донбасі. Пам’ять про Джона Маккейна назавжди залишиться в наших серцях".

 

Джерело: День

Більше новин

Президент поширив пільги АТОшників на учасників ООС
У Кишиневі проходять масові акції протесту (фото)
Авдіївський коксохім вийшов на довоєнну потужність, - Порошенко
Українські дипломати залучатимуть країни ЄС до відновлення Донбасу, - Порошенко
В Італії почали розслідування проти голови МВС через мігрантів
Порошенко в Авдіївці візьме участь у запуску нового газопроводу

Новини партнерів

Loading...