Клімкін: Життя Маккейна стало прикладом для всіх нас

Безкомпромісність і принциповість у відстоюванні добра великого друга України сенатора Джона Маккейна є прикладом для всіх. Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав у Twitter.

"В України багато друзів. Але Джона Маккейна ніким не замінити. Добро та принципи - без компромісів: його життя стало прикладом для всіх нас", - написав Клімкін.

В України багато друзів. Але Джона Маккейна ніким не замінити. Добро та принципи - без компромісів: його життя стало прикладом для всіх нас. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) August 26, 2018

Як повідомлялося, 81-річний сенатор Джон Маккейн помер в оточенні родини у суботу, 25 серпня.